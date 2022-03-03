VW повідомив про припинення виробництва автомобілів в Росії

Volkswagen офіційно підтвердив припинення виробництва автомобілів в Росії.

У зв'язку з вторгненням військ РФ на територію України призупиняється виробництво автомобілів у Калузі (завод ТОВ "Фольксваген Груп Рус") і контрактне складання в Нижньому Новгороді, де VW виробляє машини Skoda, ідеться в повідомленні компанії у Twitter.

Там також зазначено, що призупинено й експорт автомобілів у РФ.

"Усі постраждалі співробітники в Росії отримають короткострокову робочу допомогу, виплачувану Volkswagen", - додає компанія у своєму повідомленні.

ТОВ "Фольксваген Груп Рус" об'єднує на російському ринку роботу семи марок концерну: Volkswagen Легкові автомобілі, Volkswagen Комерційні автомобілі, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley і Ducati.

За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), обсяги продажу VW у РФ у 2021 р. становили 197 972 автомобілі (-8,2% р/р), частка ринку - 11,9% (- 1,6 п.п.)

За даними сайту російської "дочки" VW, на заводі концерну в Калузі минулого року випущено 118 тис. автомобілів, на виробничому майданчику в Нижньому Новгороді - 52,3 тис. автомобілів. Експорт машин VW до країн СНД за минулий рік становив 11,5 тис. автомобілів.

Також у 2021 р. на російському заводі VW було зроблено 96,1 тис. двигунів.