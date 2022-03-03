Лідери ЄС на саміті в Парижі спробують дійти консенсусу щодо перспектив членства України - ЗМІ

Європейські лідери на неформальному саміті в Парижі наступного тижня, як очікується, спробують визначити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС, повідомляє у четвер The Guardian із посиланням на джерела в Брюсселі.

Зокрема, за словами джерел, лідери обговорять терміни та умови реалізації української заявки. Він зазначив, що наразі їхні позиції з цього питання сильно розходяться.

Крім того, очікується, що "до кінця тижня" Молдова та Грузія також подадуть офіційні заявки про вступ до ЄС.