Події

13:27 03.03.2022

Запорізька та Южно-Українська АЕС у безпеці - Арестович

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Запорізька та Южно-Українська атомні електростанції в безпеці, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Міста Запоріжжя та Енергодар під контролем українського суспільства та військових. Міста готові до оборони. АЕС у безпеці. Це стосується Южно-Української та Запорізької АЕС в Енергодарі. Тобто зараз підстав для хвилювання немає", - заявив Арестович на брифінгу в Офісі президента в четвер.

За оперативною інформацією, в ніч на 3 березня противник завдав ракетних ударів по всій території України, зокрема по Києву, Харкову, Житомиру. "Ця тактика є залякуванням місцевих жителів, спробою зламати нас психологічно", - наголосив радник глави Офісу президента.

У напрямку Чернігова та Сум противника зупинено. Водночас окремі підрозділи військ РФ намагаються розміститися на шляхах, не зайнятих ЗСУ, і просунутися в бік Києва. Ситуація під контролем.

У Харкові противник продовжує наступ із західного напрямку, проте зазнає втрат.

"Наразі темпи наступу сильно уповільнилися", - сказав Арестович.

У зоні ООС ЗСУ утримують основні позиції. Укріплення українських військовослужбовців на околицях Горлівки триває.

У напрямку Херсон-Миколаїв російські військові протягом другої доби роблять спроби просування.

Ситуацію в Одесі та Маріуполі контролюють ЗСУ та місцева влада.

Теги: #аес #безпека #енергодар
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