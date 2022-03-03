Події

10:57 03.03.2022

ДБР передало українській армії 21 автомобіль швидкої допомоги

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) передали для потреб Збройних сил України 21 автомобіль швидкої допомоги, вилучений як речовий доказ у рамках кримінального провадження.

"Крім цього, працівники ДБР встановлюють і документують майно, що належить країнам-агресорам. Про його місцеперебування інформуються військово-цивільні адміністрації та командування військових частин. Лише протягом останніх двох днів... на потреби армії передані значні партії харчових продуктів, медичних препаратів та лікарських засобів, нафтопродуктів, запасних частин до автомобільної техніки", - наголошується у Телеграм-каналі ДБР.

Також вилучено дев'ять вантажівок з автопричепами, понад 65 тис. пар взуття, близько 3 тис. набоїв до стрілецької зброї, іншого майна та обладнання військового призначення, такого необхідного в цей час нашим бійцям. Усе майно або належало фірмам країн-агресорів, або прямувало до них.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2257

Теги: #допомога #майно #дбр
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