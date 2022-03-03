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10:32 03.03.2022

Ініціативу щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС підтримують 10 країн – заступник глави МЗС Польщі

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Ініціативу надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС підтримують 10 країн, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, повідомляє RMF24.

"Україна може стати кандидатом у ЄС завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС. Цю ініціативу підтримують 10 країн. Наразі я не маю інформації про те, що Берлін і Париж погодяться на цей статус на цьому етапі, але ми їх переконаємо", - сказав Пшидач в інтерв'ю RMF24.

Джерело: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-przydacz-mamy-nadzieje-ze-druga-runda-negocjacji-przyniesie-,nId,5865738#crp_state=1

Теги: #польща #єс #перспектива
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