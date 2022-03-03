Події

10:11 03.03.2022

Профільний комітет ВР підтримав законопроєкт про націоналізацію в Україні майна та коштів резидентів РФ

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Профільний економічний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб із країни-агресора Росії, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як написав він у Телеграм-каналі, таке рішення комітет ухвалив увечері 2 березня.

Законопроєкт №7122 "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів", серед авторів якого голови фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина", було внесено до Верховної Ради 2 березня.

Відповідно до нього, рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів з ініціативи Кабінету Міністрів приймає Рада національної безпеки і оборони України, воно вводиться у дію указом президента. Проєкт рішення має містити: перелік та ідентифікацію об'єктів права власності, що підлягають примусовому вилученню; найменування осіб, об'єкти права власності яких підлягають примусовому вилученню; терміни проведення примусового вилучення кожного об'єкта.

Документ передбачає, що не пізніше як у шестимісячний термін після скасування чи завершення воєнного стану в Україні указ президента про таке примусове вилучення підлягає затвердженню Верховною Радою шляхом ухвалення відповідного закону.

Примусово вилучені об'єкти права власності РФ та її резидентів, зазначено в законопроєкті, передають у господарське відання на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому держпідприємству, яке в разі необхідності створюється за рішенням Кабміну на базі вилучених об'єктів. Винесення судом рішень про забезпечення позову не зупиняє дії рішення про примусове вилучення, зазначено в документі.

"Цей закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави РФ, у тому числі вимагати відшкодування шкоди, заподіяної унаслідок агресивної війни, яку РФ розв'язала та веде проти України з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства", – йдеться в законопроєкті.

Теги: #рф #націоналізація
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