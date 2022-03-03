Російська армія в Україні втратила близько 9 тис. військовослужбовців, 217 танків та 900 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Російська армія за час вторгнення в Україну втратила близько 9 000 військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно сягнули: особового складу - близько 9000 осіб, танків - 217 од., ББМ - 900 од., артилерійських систем - 90, РСЗВ - 42, засоби ППО - 11, літаки – 30 од. (інформація уточнюється), гелікоптерів - 31 од. (інформація уточнюється); автомобільної техніки - 374, легкі швидкісні катери - 2 од., цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.