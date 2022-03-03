Події

09:47 03.03.2022

У Чернігові вранці снаряд влучив у нафтобазу, горить 3 тис. куб. м дизпального, інформації про жертви наразі немає – ДСНС

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Снаряд влучив у нафтобазу у Чернігові на вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Астра" в четвер близько 8:10, повідомляється в Телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується в повідомленні, внаслідок влучення сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. куб. м дизельного пального.

"Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 од. техніки", - повідомили у відомстві.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4188

Теги: #пожежа #чернігів #нафтобаза
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