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07:39 03.03.2022

Moody's знизило рейтинги Росії відразу на шість ступенів - до "B3" з "Baa3", може продовжити погіршення

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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгострокові рейтинги Російської Федерації за борговими зобов'язаннями в іноземній та національній валюті одразу на шість ступенів – до "B3" з "Baa3".

Агентство також знизило пріоритетні незабезпечені рейтинги РФ в іноземній та національній валюті до "B3 з Baa3".

Таким чином, рейтинги переведені з інвестиційної категорії до категорії високоризикованих.

Рейтинги залишаються на перегляді з можливістю подальшого зниження, йдеться у пресрелізі агентства.

Короткостроковий рейтинг Росії у національній валюті знижено до "Not Prime" з "P-3".

"Зниження рейтингів відразу на кілька ступенів і збереження їх на перегляді з можливістю подальшого погіршення спровоковане важкими санкціями, які західні країни впровадили щодо Росії, зокрема санкціями проти ЦБ РФ та низки великих фінансових інститутів через військове вторгнення країни на територію України, а також заходами у відповідь, введеними владою РФ", - йдеться в повідомленні Moody's.

Експерти агентства зазначають "ризик дестабілізації платежів за суверенним боргом, що зростає, з огляду на жорсткість і скоординованість санкцій, а також наявність серйозних сумнівів у бажанні Росії обслуговувати свій борг".

Крім того, аналітики Moody's "бачать ймовірність сталої дестабілізації економіки та фінансового сектора РФ у результаті санкцій, що обмежують країні доступ до міжнародних валютних резервів, які повинні були використовуватися як буфер у шокових ситуаціях.

"Масштаб і жорсткість санкцій, оголошених на цей час, перевершили початкові очікування Moody's і матимуть серйозні наслідки для кредитоспроможності країни", - йдеться у пресрелізі.

Теги: #moodys #росія #рейтинги #зниження
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