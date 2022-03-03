Американські сенатори пропонують упровадити санкції проти всіх держпідприємств Росії

Сенатори США Марко Рубіо та Чак Грасслі представили законопроект, що накладе широкі санкції на всі державні підприємства Росії, повідомляє пресслужба Рубіо.

"Законопроект HEROIAM SLAVA, названий на честь культового українського заклику та символу національного опору, позбавить компанії, що контролюються або належать Москві, такі як "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT, доступу до критично важливого американського капіталу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жодне російське держпідприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія в Україні.