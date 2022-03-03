Події

00:14 03.03.2022

Чехія надала потяг для евакуаційного рейсу зі станції Чоп 3 березня

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Чеський залізничний перевізник надав рухомий склад для організації безкоштовного евакуаційного рейсу зі станції Чоп 3 березня.

"3 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надав чеський перевізник. Поїзд робитиме зупинки на території Словаччини та Чехії, прямує через Кошице, Остраву та Прагу", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Відправлення поїзда призначено на 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.

Посадка на поїзд здійснюється за закордонним паспортом. Пріоритет віддається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний.

"Також нагадуємо, що із залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні поїзди Чоп-Загонь до Угорщини. На залізничних вокзалах організовано харчування та медичну допомогу. Посадка здійснюється за наявності квитка та паспорта", - наголошується в повідомленні "Укрзалізниці".

Дістатися до Чопа можна зі Львова:

- поїзд №7617/7618 вирушатиме о 00:40;

- поїзд №7619/7620 вирушатиме о 5:27.

Крім того, зі станції Чоп до Загоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня дев'ять пар поїздів угорського формування.

https://t.me/UkrzalInfo/1277

Теги: #евакуація #допомога #чехія
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