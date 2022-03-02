Події

23:49 02.03.2022

У Києві затримали мародерів

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Патрульні спільно зі службовцями Головного управління Національної поліції міста Києва затримали мародерів, повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як зазначено в повідомленні, "вдень патрульні отримали орієнтування про мародерство: близько 10 людей, які приїхали на автомобілях Ford Explorer, Toyota Prius та Volkswagen Jetta, увірвалися до автосалону й забрали сейф, кавомашину та інші речі".

Патрульні помітили автомобілі, схожі за описом, близько 16-ї години. Інспектори викликали підкріплення для безпеки та продовжили спостереження за автомобілями.

"Зрештою спецрота Головного управління Нацполіції, яка прибула на підмогу, затримала авто Ford Explorer та шістьох осіб, які були в ньому, на вулиці Ушакова. Сімох громадян, які перебували в автомобілях Volkswagen Jetta та Toyota Prius, затримали екіпажі патрульної поліції на Великій Окружній", - повідомляють у поліції.

Під час поверхневої перевірки в автомобілях було виявлено предмети, схожі на зброю.

Джерело: https://www.facebook.com/448572989223110/posts/1130035344410201/

Теги: #київ #затримання #мародери
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