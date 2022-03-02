Події

22:45 02.03.2022

Інформація про проведення другого раунду переговорів із РФ у Біловезькій Пущі не відповідає дійсності – Арахамія

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Інформація про проведення другого раунду переговорів із РФ у Біловезькій Пущі не відповідає дійсності – Арахамія

Другий раунд переговорів між Україною та Росією не відбуватиметься у Біловезькій Пущі, повідомив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Інформація про проведення перемовин в Біловезькій пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше", - написав Арахамія у соцмережі Facebook.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що українська делегація їде на переговори з російською, які, як очікується, відбудуться у Біловезькій Пущі.

Перший раунд відбувся 28 лютого. Тоді, за словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, "сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення".

Джерело: https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209371286076564

Теги: #росія #переговори
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