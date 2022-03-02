Події

22:42 02.03.2022

Боррель про ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції: Світ рішуче засудив війну Росії проти України

1 хв читати

У зв'язку з прийняттям Генеральною асамблеєю ООН резолюції "Агресія проти України" переважною більшістю Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель зробив заяву: "Рішення зрозуміле. Світ рішуче засудив незаконні та неспровоковані напади на суверенну державу".

Текст заяви поширений у середу Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Це історичний момент. Об'єднані нації зібралися разом, щоб виступити на захист цінностей і принципів, закріплених у Статуті ООН. Вони рішуче засудили агресію з боку Російської Федерації, а також причетність Білорусі, вимагаючи припинити застосування сили проти України і вивести всі збройні сили з усієї території України – негайно, повністю та беззастережно", - заявив Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз та його держави-члени "працювали пліч-о-пліч з Україною та партнерами над підготовкою резолюції". "Ми дякуємо всім країнам, які підтримали резолюцію і з якими ми спільно захищаємо міжнародну систему, засновану на правилах. Нам потрібно продовжувати працювати на благо міжнародного миру та безпеки, захищаючи всі держави, великі та малі, які підтримують Україну та підтримують її демократичні інститути та представників", - додав Боррель.

Теги: #ес #оон #га #позиція #боррель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 02.03.2022
ЄС розглядає способи запобігання використанню криптовалют для обходу антиросійських санкцій - ЗМІ

ЄС розглядає способи запобігання використанню криптовалют для обходу антиросійських санкцій - ЗМІ

20:53 02.03.2022
Зеленський і Токаєв домовилися співпрацювати з гуманітарних питань

Зеленський і Токаєв домовилися співпрацювати з гуманітарних питань

20:51 02.03.2022
Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах - Кулеба

Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах - Кулеба

19:59 02.03.2022
КС України припиняє співпрацю з Конституційним судом Білорусі

КС України припиняє співпрацю з Конституційним судом Білорусі

19:47 02.03.2022
Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах – Кулеба

Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах – Кулеба

19:35 02.03.2022
Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з вимогою до РФ негайно припинити напад на Україну

Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з вимогою до РФ негайно припинити напад на Україну

17:20 02.03.2022
Необхідно максимально швидко провести діалог про міжнародні гарантії України - Подоляк

Необхідно максимально швидко провести діалог про міжнародні гарантії України - Подоляк

16:36 02.03.2022
Україна направила три запити Верховному комісарові ООН у справах біженців і Червоному Хресту з вимогою забезпечити зелений коридор

Україна направила три запити Верховному комісарові ООН у справах біженців і Червоному Хресту з вимогою забезпечити зелений коридор

16:17 02.03.2022
Глава МЗС: Усі банки РФ мають бути відключені від системи SWIFT

Глава МЗС: Усі банки РФ мають бути відключені від системи SWIFT

16:01 02.03.2022
Генасамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ - Кулеба

Генасамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформація про проведення другого раунду переговорів із РФ у Біловезькій Пущі не відповідає дійсності – Арахамія

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу - А. Геращенко

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі

США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

Врятовано з-під завалів понад 200 мешканців Бородянки в Київській області – ДСНС

ОСТАННЄ

Чехія надала потяг для евакуаційного рейсу зі станції Чоп 3 березня

38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

Зеленський поговорив із Трюдо, наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів проти РФ

Вибухом у районі київського залізничного вокзалу пошкоджено теплоцентраль, рух поїздів триває

Критична інфраструктура "Укртелекому" продовжує працювати, спеціалісти відновлюють пошкоджені ділянки мережі

У Києві затримали мародерів

Макрон: Росія не зазнає агресії, вона і є агресор

Ryanair прибрав усі рейси з України із системи бронювання

Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова, Шойгу, Патрушева та ще 30 членів уряду Росії

Месенджер Signal є безпечним - Держспецзв'язку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА