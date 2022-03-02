Боррель про ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції: Світ рішуче засудив війну Росії проти України

У зв'язку з прийняттям Генеральною асамблеєю ООН резолюції "Агресія проти України" переважною більшістю Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель зробив заяву: "Рішення зрозуміле. Світ рішуче засудив незаконні та неспровоковані напади на суверенну державу".

Текст заяви поширений у середу Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Це історичний момент. Об'єднані нації зібралися разом, щоб виступити на захист цінностей і принципів, закріплених у Статуті ООН. Вони рішуче засудили агресію з боку Російської Федерації, а також причетність Білорусі, вимагаючи припинити застосування сили проти України і вивести всі збройні сили з усієї території України – негайно, повністю та беззастережно", - заявив Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз та його держави-члени "працювали пліч-о-пліч з Україною та партнерами над підготовкою резолюції". "Ми дякуємо всім країнам, які підтримали резолюцію і з якими ми спільно захищаємо міжнародну систему, засновану на правилах. Нам потрібно продовжувати працювати на благо міжнародного миру та безпеки, захищаючи всі держави, великі та малі, які підтримують Україну та підтримують її демократичні інститути та представників", - додав Боррель.