Події

22:32 02.03.2022

Прем'єри України та Бельгії обговорили ситуацію у зв'язку з російською агресією

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написав Шмигаль у Твіттер у середу ввечері.

Джерело: https://twitter.com/Denys Shmyhal/status/1499116602175987722

Теги: #бельгія #премєри #оболоврення
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