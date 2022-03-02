Прем'єри України та Бельгії обговорили ситуацію у зв'язку з російською агресією
написав Шмигаль у Твіттер у середу ввечері.
Джерело: https://twitter.com/Denys Shmyhal/status/1499116602175987722
написав Шмигаль у Твіттер у середу ввечері.
Джерело: https://twitter.com/Denys Shmyhal/status/1499116602175987722
Інформація про проведення другого раунду переговорів із РФ у Біловезькій Пущі не відповідає дійсності – Арахамія
Критична інфраструктура "Укртелекому" продовжує працювати, спеціалісти відновлюють пошкоджені ділянки мережі
Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова, Шойгу, Патрушева та ще 30 членів уряду Росії
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины