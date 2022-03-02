Події

22:27 02.03.2022

Allianz надасть гуманітарну допомогу Україні на суму до EUR12,5 млн євро

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Allianz SE оголосила, що виділить EUR10 млн на підтримку гуманітарних зусиль у зв'язку з вторгненням в Україну, а також до EUR2,5 млн як пожертвування співробітників, повідомляє портал Xprimm.

Перший мільйон євро буде негайно передано німецькому Червоному Хресту для надання гуманітарної допомоги переміщеним унаслідок конфлікту та нужденним в Україні.

Allianz також зіставить пожертвування співробітників у розмірі до EUR2,5 млн. Група заявила, що додаткові подробиці про цю програму буде оголошено у відповідний час.

Allianz SE – німецька фінансова транснаціональна корпорація, заснована у 1891 році, головний офіс у Мюнхені. Її основним напрямом діяльності є страхування. Станом на 2013 рік це найбільша у світі страхова компанія, 11-та за величиною фінансова група і 25-та найбільша компанія за оцінками журналу Forbes.

Група Allianz є більше ніж у 70 країнах на п'яти континентах.

Теги: #допомога #allianz
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