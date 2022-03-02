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20:51 02.03.2022

Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах - Кулеба

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Ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН резолюція "Агресія проти України" використовуватимуть у міжнародних судах проти РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів. Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії, її також використають у міжнародних судах", - написав Кулеба у Facebook.

Він зазначив, що єдиними країнами, які проголосували проти резолюції, стали Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь та Еритрея.

"Так виглядає самотність Росії у світі. 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому, що текст максимально жорсткий. Так виглядає антивоєнна коаліція за Україну", - наголосив міністр.

Під час ухвалення резолюції ГА ООН, що вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська, утрималися 35 (серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).

У свою чергу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що послання Генеральної асамблеї ООН гучне та ясне, зокрема, негайно припинити бойові дії в Україні, перестати стріляти, відкрити двері для діалогу та дипломатії.

"Територіальна цілісність і суверенітет України мають поважатися відповідно до Статуту ООН. Нам не можна втрачати жодної хвилини. Жорстокі наслідки конфлікту очевидні. Але якою б поганою не була ситуація для людей в Україні прямо зараз, вона загрожує стати набагато, набагато гіршою. Годинник, що цокає, - це бомба сповільненої дії", - наводять слова Гутерреша на сайті ООН.

Генсек запевнив, що й надалі робитиме все, що в його силах, щоб сприяти негайному припиненню бойових дій та невідкладним мирним переговорам.

Джерело: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159711404803389

https://twitter.com/UN/status/1499068649121984519?s=20&t=xSQ4occMLmK09ddvXp0Y8g

Теги: #оон #резолюція #кулеба
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