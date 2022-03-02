Події

20:02 02.03.2022

Польща спростила проїзд для українських перевізників гуманітарної допомоги

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Польща впровадила бездозвільний режим і скасувала плату за дороги для перевізників гуманітарних вантажів до України, повідомило Мінінфраструктури України у Телеграм-каналі у середу.

Відомство зазначило, що відповідних домовленостей було досягнуто під час переговорів між міністрами інфраструктури України та Польщі Олександром Кубраковим та Анджеєм Адамчиком.

При цьому уточнюється, що для перетину кордону перевізники, які здійснюють рейси з доставки в Україну гуманітарних вантажів, мають заповнити форму за посиланням https://cutt.ly/oAogy2O.

Скасовано також оплату всіх доріг для автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів.

До інших українських транспортних засобів штрафні санкції через відсутність оплати за дороги не застосовуватимуться, зазначено в повідомленні.

Крім того, для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом.

Джерело: https://t.me/miUkraune/542

Теги: #польща #перевізники #гумдопомога
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