Події

19:55 02.03.2022

Глава ВООЗ закликав до гарантування безпеки переміщення гуманітарних працівників та постачання для України

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Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у середу заявив про необхідність гарантування свободи пересування гуманітарних працівників та здійснення постачань через воєнні дії в Україні.

"Є нагальна потреба встановлення коридору для гарантування безпечних і безперервних гуманітарних поставок нужденним людям", - сказав він.

За його словами, перша партія товарів першої необхідності для України від ВООЗ прибуде до Польщі у четвер.

Раніше у вівторок заступник генсека ООН Мартін Гріффітс заявляв, що отримав певні необхідні гарантії безпеки співробітників ООН, які надають допомогу в Україні.

Теги: #голова #вооз #заклик
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