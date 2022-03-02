Шмигаль подякував Моравецькому та Мішелю за швидку всебічну допомогу та підтримку членства України в ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому та голові Європейської ради Шарлю Мішелю за швидку всебічну допомогу та підтримку членства України в ЄС.

"Говорив із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та головою Європейської ради Шарлем Мішелем про жахливу війну, яку Росія веде проти України, знищуючи міста та вбиваючи мирне населення. Подякував за швидку всебічну допомогу та підтримку членства України в ЄС", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1499044103660654592?s=21