Події

17:48 02.03.2022

Шмигаль подякував Моравецькому та Мішелю за швидку всебічну допомогу та підтримку членства України в ЄС

1 хв читати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому та голові Європейської ради Шарлю Мішелю за швидку всебічну допомогу та підтримку членства України в ЄС.

"Говорив із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та головою Європейської ради Шарлем Мішелем про жахливу війну, яку Росія веде проти України, знищуючи міста та вбиваючи мирне населення. Подякував за швидку всебічну допомогу та підтримку членства України в ЄС", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1499044103660654592?s=21

Теги: #єс #шмигаль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 02.03.2022
ЄС запровадив санкції проти 22 білоруських воєначальників

ЄС запровадив санкції проти 22 білоруських воєначальників

17:24 02.03.2022
Зеленський поговорив із Мішелем, очікує позитивних сигналів щодо членства України в ЄС

Зеленський поговорив із Мішелем, очікує позитивних сигналів щодо членства України в ЄС

17:11 02.03.2022
Прем'єр Польщі ініціює план відновлення України на EUR100 млрд

Прем'єр Польщі ініціює план відновлення України на EUR100 млрд

15:45 02.03.2022
Боррель на переговорах у Молдові обговорить питання України та регіональну безпеку

Боррель на переговорах у Молдові обговорить питання України та регіональну безпеку

13:15 02.03.2022
До ЄС зможуть в'їхати всі біженці з України, навіть без паспортів та з домашніми тваринами, але всіх перевірять на безпеку

До ЄС зможуть в'їхати всі біженці з України, навіть без паспортів та з домашніми тваринами, але всіх перевірять на безпеку

12:14 02.03.2022
Постпреди ЄС затвердили чергові санкції проти Білорусі

Постпреди ЄС затвердили чергові санкції проти Білорусі

20:17 01.03.2022
Канцлер Німеччини обговорив із президентом ЄЦБ правильність санкцій до РФ, поговорив із Зеленським

Канцлер Німеччини обговорив із президентом ЄЦБ правильність санкцій до РФ, поговорив із Зеленським

16:10 01.03.2022
Науседа закликав Макрона прискорити вступ України до ЄС

Науседа закликав Макрона прискорити вступ України до ЄС

14:53 01.03.2022
Європа більше не може залежати від кремлівського газу - президент Європарламенту Метсола

Європа більше не може залежати від кремлівського газу - президент Європарламенту Метсола

14:41 01.03.2022
Рада ЄС має серйозно подивитися на символічне, політичне та законне прохання України про визнання її країною-кандидатом - Мішель

Рада ЄС має серйозно подивитися на символічне, політичне та законне прохання України про визнання її країною-кандидатом - Мішель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У березні підвищені пенсії отримають 10 млн осіб

ЗСУ звільнили смт Макарів на Київщині - Залужний

ЗСУ захопили планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ

Унаслідок ранкового обстрілу в Харкові загинули 4 людини, 15 травмовані – Нацполіція

У Сєвєродонецьку ворожий снаряд потрапив до спортивної зали школи, де ховалися люди, – голова ОВА

ОСТАННЄ

Швеція передасть Україні 8 вантажівок з апаратами ШВЛ, масками, крапельницями, катетерами, бинтами, дезінфікувальними засобами - глава МЗС

Українська делегація візьме участь в українсько-російських переговорах у середу - Арахамія

В Енергодарі обстрілів не було, багатотисячний мітинг зупинив російські війська

Санкції для російських компаній загрожують складнощами в корпоративному управлінні

У березні підвищені пенсії отримають 10 млн осіб

Друга партія Javelin прибула в Україну з Естонії - Міноборони

Кулеба обговорив із Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України - МЗС

ЗСУ звільнили смт Макарів на Київщині - Залужний

ЗСУ захопили планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ

Унаслідок ранкового обстрілу в Харкові загинули 4 людини, 15 травмовані – Нацполіція

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА