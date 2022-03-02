Події

14:32 02.03.2022

"Нова пошта" відкрила рахунки для фінансування перевезень гуманітарної допомоги

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Група компаній "Нова пошта" відкрила рахунки для фінансування перевезень гуманітарної допомоги, повідомляється на сайті компанії.

"На жаль, вантажі із закордонних складів компанія не має змоги перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати – і наших ресурсів недостатньо", - пояснюють у "Новій пошті".

Водночас зазначено, що компанія розгорнула широку програму доставки гуманітарних вантажів і в Україні, і з-за кордону для підтримки наших воїнів та українців, які потрапили у скрутне становище.

"В Україні ми безкоштовно доставляємо вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні", - наголошується в повідомленні. Проте щоб перевозити безкоштовно волонтерську гуманітарну допомогу з усього світу, їй потрібна фінансова допомога, для залучення якої "Нова пошта" відкрила спеціальні рахунки для зарахування коштів.

Залучені кошти компанія зможе спрямувати на логістичні витрати, уточнив оператор.

Теги: #рахунок #пошта #гумдопомога
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