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14:16 02.03.2022

Підйом цін на британське житло у лютому став рекордним в історії - Nationwide

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Середні ціни на житло у Великій Британії в лютому підскочили на 29,162 тис. фунтів стерлінгів ($38,8 тис.) проти того самого місяця минулого року, рекордними темами у грошовому вираженні за всю історію підрахунку показника, тобто з 1991 року, свідчать данні британського іпотечного товариства Nationwide Building Society.

У відсотковому вираженні ціни стрибнули на 12,6% після зростання на 11,2% у січні. Середня ціна житлової нерухомості у Великій Британії становить 260,230 тис. фунтів.

Різке зростання цін на житло триває незважаючи на те, що особисті фінанси британців перебувають у напруженому стані через інфляцію, що зросла.

"Підвищення ринку житла, що зберігається, трохи дивне з урахуванням зростаючого тиску на бюджети домогосподарств за рахунок інфляції, яка в січні досягла 30-річного максимуму в 5,5%, і з урахуванням початку підвищення вартості запозичень з історичних мінімумів в останні місяці", - зазначив головний економіст Nationwide Роберт Гарднер.

Теги: #ціни #британія #житло #велика #зростання
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