lifecell скасував плату за дзвінки до РФ та Білорусі, нарахував військовим, поліції, медикам та працівникам критичної інфраструктури безкоштовний пакет зв'язку

Для своїх абонентів в Україні мобільний оператор lifecell скасував плату за дзвінки та SMS до Росії та Білорусі, повідомив оператор у середу.

"lifecell допомагає своїм абонентам розповідати правду про воєнні дії в Україні, втрати з боку агресора. Сьогодні всі дзвінки та SMS до Росії та Білорусі не тарифікуються та не обмежуються. Мобільний оператор закликає абонентів скористатися безлімітом та інформувати знайомих, друзів та родичів про злочини, які здійснює армія Росії на території України. Також абоненти тепер мають можливість закликати свідомих громадян Росії та Білорусі не боятися диктаторського режиму своїх країн і виходити на протести", - йдеться в повідомленні оператора.

Крім того, lifecell нарахував військовим, працівникам правопорядку, критичній інфраструктурі та медикам мобільний інтернет, хвилини для дзвінків на будь-які номери в Україні та SMS.

lifecell нарахував ще 5 ГБ мобільного інтернету для абонентів у роумінгу без додаткової плати. Цей пакет послуг можна використовувати до 31 березня. Він діє у таких країнах: Австрія, Чехія, Хорватія, Естонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Швеція, Нідерланди, Італія. Оператор продовжує вести переговори, список країн розширюватиметься.

Раніше lifecell нарахував усім своїм користувачам в Україні 30 хвилин та 5 ГБ. Цей пакет послуг можна використовувати протягом 30 днів. Після того, як абонент виговорив усі хвилини, включно з додатковим пакетом, йому нараховується ще 60 хвилин для дзвінків на будь-які номери по всій Україні.

З 24 лютого 2022 року lifecell припинив обслуговувати абонентів усіх мобільних операторів Росії та Білорусі. Вони не можуть отримувати та приймати дзвінки, відправляти SMS та користуватися інтернетом.

lifecell продовжує цілодобово робити все можливе для стабільної роботи мережі, адже послуги можуть врятувати життя і допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.