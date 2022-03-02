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13:52 02.03.2022

Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ - Арестович

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Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація приходить із Серпухівського училища, де курсантів 2-го курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся потужна російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом і Збройними силами. Це означає катастрофу з погляду військового управління, тому що курсантів училищ не чіпають до останнього моменту", - розповів Арестович на брифінгу в Офісі президента в середу вдень.

Він додав, що сюди можна зарахувати спроби Росії залучити і білоруську армію.

"Але поки що офіційних даних немає, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які перевіряють ще раз, але рівень цих сигналів поки що не дає змоги говорити про участь білорусів", - сказав він.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5756

Теги: #війна #росія #курсанти
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