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13:35 02.03.2022

Противника зупинено на вході в Енергодар, тривають переговори про ядерну небезпеку у разі початку бойових дій - Арестович

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Противника зупинено на вході в Енергодар, тривають переговори про ядерну небезпеку у разі початку бойових дій - Арестович

Російські війська зупинені на вході в Енергодар Запорізької області, місцева влада веде переговори про ядерну небезпеку у разі початку бойових дій, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Щодо питання, яке всіх непокоїть: Енергодар, Запорізька АЕС. Противника зупинено на вході до міста. Місцеве керівництво вступило в переговори, пояснило про ядерну небезпеку, якщо в районі міста будуть розпочаті бойові дії. І це сигнал, який ми повинні донести до міжнародних партнерів. Керівництво країни незабаром відповідно відреагує про небезпеку ведення бойових дій або просто розташування російських військ біля ядерних об'єктів", - розповів Арестович на брифінгу в Офісі президента в середу вдень.

 

Теги: #небезпека #ядерна #енергодар
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