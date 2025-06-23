Інтерфакс-Україна
Події
06:44 23.06.2025

Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

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Президент США Дональд Трамп заявив про масштабні руйнування на всіх ядерних обʼєктах Ірану.

"Монументальні руйнування були завдані всім ядерним обʼєктам в Ірані, що підтверджується супутниковими знімками. "Знищення" — це точне слово! Біла споруда, яку видно, глибоко вбудована в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі та повністю захищений від полум’я. Найбільші пошкодження сталися глибоко під землею. Точно в ціль!" — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114730186433008075

Теги: #руйнування #ядерна #зброя #іран #сша

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