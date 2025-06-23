Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабні руйнування на всіх ядерних обʼєктах Ірану.

"Монументальні руйнування були завдані всім ядерним обʼєктам в Ірані, що підтверджується супутниковими знімками. "Знищення" — це точне слово! Біла споруда, яку видно, глибоко вбудована в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі та повністю захищений від полум’я. Найбільші пошкодження сталися глибоко під землею. Точно в ціль!" — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114730186433008075