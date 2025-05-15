Іран готовий до ядерної угоди зі США, але з умовою - ЗМІ

Головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.

В інтерв'ю для NBC News Шамхані заявив, що Іран зобов'язується ніколи не виробляти ядерну зброю, позбудеться запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя, погодиться збагачувати уран тільки до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, і дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій проти Ірану.

"Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то, безсумнівно, у нас можуть бути кращі відносини. Це все може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому ", - сказав Шамхані.

Як повідомлялось, США та Іран уже кілька тижнів ведуть переговори щодо ядерної програми Тегерана, а спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав останній раунд у Маскаті, столиці Оману, "обнадійливим".

Джерело: https://www.nbcnews.com/news/us-news/iran-enriched-uranium-nuclear-deal-trump-rcna206833