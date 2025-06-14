Ядерна програма Ірану загрожує не лише Ізраїлю, а й Саудівській Аравії та стабільності всього регіону

Ядерна програма Ірану порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї і становить загрозу для всього регіону, особливо для Ізраїлю, тож Ізраїль має право захищати своє існування і безпеку своїх громадян, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Під час мого сьогоднішнього візиту до Саудівської Аравії я зустрівся з міністром закордонних справ Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом та розповів про ситуацію в регіоні. Ситуація залишається вкрай нестабільною, що підтверджують щонічні атаки в обох напрямках. Небезпека подальшої ескалації є реальною", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після візиту до Саудівської Аравії.

За його словами, ядерна програма Ірану загрожує не лише Ізраїлю, а й Саудівській Аравії та стабільності всього регіону. Бажання держав регіону зрозуміле: уникнути ядерного озброєння. Німеччина також прагне деескалації, підкреслив глава німецького МЗС.

"У нинішній ситуації не можна випускати з поля зору Газу. Гуманітарна ситуація катастрофічна. Припинення вогню вимагає спільної перспективи на наступний період. Арабський план реконструкції забезпечує важливу основ", - наголосив глава МЗС Німеччини.