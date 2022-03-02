Події

10:55 02.03.2022

Зеленський звільнив Скічка з посади голови Черкаської ОДА, замість нього призначено Ігоря Табурця - указ

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Скічка з посади керівника Черкаської обласної військової адміністрації (у мирний час - облдержадміністрації), призначивши замість нього Ігоря Табурця.

Відповідні укази №87/2022 та №88/2022 оприлюднено на сайті глави держави у середу.

"Звільнити Скічка Олександра Олександровича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у першому документі.

"Призначити Табурця Ігоря Івановича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - наголошується у другому.

Теги: #президент #черкаси #призначення
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