Зеленський звільнив Скічка з посади голови Черкаської ОДА, замість нього призначено Ігоря Табурця - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Скічка з посади керівника Черкаської обласної військової адміністрації (у мирний час - облдержадміністрації), призначивши замість нього Ігоря Табурця.

Відповідні укази №87/2022 та №88/2022 оприлюднено на сайті глави держави у середу.

"Звільнити Скічка Олександра Олександровича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у першому документі.

"Призначити Табурця Ігоря Івановича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - наголошується у другому.