Події

09:58 02.03.2022

Продовжуються бої за Маріуполь - Нацполіція

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Продовжуються бої за Маріуполь - Нацполіція

Підрозділи Національної поліції спільно зі Збройними силами України продовжують тримати оборону Маріуполя, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Продовжуються бої за Маріуполь. Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України тримають оборону міста. Зокрема, знищуються техніка та підрозділи армії РФ на околицях", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в Телеграмі у середу.

За інформацією Нацполіції, активно використовується аеророзвідка, що дає змогу виявляти рух техніки окупантів.

"Наші захисники точним ударом артилерії знищили бронеавтомобіль "Рись" та вантажівку "Камаз" у с. Старий Крим, поблизу Маріуполя", - наголошують правоохоронці.

Теги: #маріуполь #донеччина #бої
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