Події

09:52 02.03.2022

Мер Маріуполя Бойченко: Сьогодні відбувається геноцид українського народу, російськомовного населення

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко звернувся до Генерального штабу по підтримку після тривалих атак на місто.

"Нас утюжать без зупинки вже впродовж 12 годин. На жаль, ми маємо тотальні руйнування житлової інфраструктури, є загиблі та поранені. Ми навіть не можемо сьогодні забрати поранених із вулиць, із будинків і квартир, оскільки обстріли не припиняються навіть зараз", - сказав він в ефірі українських телеканалів у середу вранці.

Мер подякував усім захисникам, які обороняють місто, і звернувся до Генерального штабу з проханням підтримки.

"На жаль, сьогодні ми констатуємо, що той ворог, який прийшов, він прийшов не з тією місією, яку декларує, він прийшов нас захопити, поневолити та знищити. Сьогодні відбувається геноцид українського народу, російськомовного населення", - заявив він.

Раніше в середу Бойченко повідомив, що в маріупольських лікарнях неухильно зростає кількість поранених після обстрілів агресора, на вечір 1 березня вже 128 поранених.

Теги: #допомога #звернення #донецька
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