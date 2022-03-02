Події

09:44 02.03.2022

За допомогою "Байрактарів" у Сумській області знищено близько 180 одиниць російської техніки - голова ВЦА

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За допомогою "Байрактарів" у Сумській області знищено близько 180 одиниць російської техніки - голова ВЦА

У вівторок, 1 березня, увечері на Сумщині за допомогою "Байрактарів" було знищено близько 180 одиниць російської техніки, зокрема багато установок залпового вогню "Град", повідомили голова ВЦА Дмитро Живицький.

"Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, із них половина - гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району. Поблизу с. Бишкінь на території понад 2 км близько 100 одиниць, переважно танки та БТР", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук у ніч на середу.

Теги: #сумщина #знищення #противник
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