Міжнародна спільнота має заблокувати російське судноплавство – Мінінфраструктури

Україна направила близько 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення Російської Федерації в Україну та факти грубого порушення нею міжнародного морського права.

"Ми вимагаємо зупинити морське сполучення з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України ввечері у вівторок.

Наразі у Мінінфраструктури готують розпорядчий документ щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України:

- суден під прапором Російської Федерації;

- суден, власниками, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, а також фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовані санкції (відповідно до закону України "Про санкції").

Крім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів Російської Федерації.

Також у Мінінфраструктури очікують якнайшвидшого ухвалення урядом України двох рішень:

- про розірвання угоди про використання внутрішніх водних шляхів із Білоруссю;

- про закриття портів України для суден під прапором РФ, заборону суднозаходжень українських суден до портів РФ, а також - головне звернення до ІМО з метою поширення зазначеної інформації та запровадження аналогічних санкцій іншими країнами.

З міркувань безпеки Кабінет Міністрів України встановив третій рівень безпеки в морських портах.

Джерело: https://t.me/miUkraune/535