Google виділив $15 млн на допомогу Україні - Федоров

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., виділила $15 млн на допомогу Україні.

"Провів дзвінок із Google. Вдячний за підтримку України в дуже складний час - страшну війну з Росією. Обговорили те, що вже зроблено для нас: виділили $15 млн на допомогу Україні, а також прямі гранти та рекламні кредити. Включили повідомлення SOS на сайті "Пошук" у всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців", - написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Він також повідомив, що Google відключила деякі функції Google Maps в Україні для забезпечення безпеки громадян, автоматично посилила захист облікових записів Google для українців.

Федоров також повідомив, що у компанії борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

Джерело: https://t.me/zedigital/1202