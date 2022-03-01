Усі населені пункти Миколаївської області під українським контролем - голова ОДА

Усі населені пункти Миколаївської області на вечір вівторка перебувають під контролем України, повідомив голова облдержадміністрації Віталій Кім.

"Доброго вечора! Ми з України! Я захоплений і пишаюся кожним! Наші люди перегородили шлях техніці. Голими руками зупиняли! У Баштанці та Снігурівці цивільні взяли в полон та роззброїли російських військових! Орки від них бігли кінно-пішим способом, залишали техніку, палили її. Підсумок: Усі населені пункти під нашим контролем!" - написав Кім на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок увечері.

Джерело: https://www.facebook.com/VitaliiKimODA