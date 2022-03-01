Події

21:53 01.03.2022

Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб

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Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб.

"Як віцепрем'єр-міністр, відповідальний за Луганську та Донецьку області, маю визнати, що ми очікували більше реальної підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних структур, насамперед від Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН, ОБСЄ. Тому звертаюся до названих міжнародних організацій. "Я розумію, що ви переживаєте за безпеку свого персоналу, але водночас ваш міжнародний визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж нашим національним структурам...Не всю гуманітарну роботу ви можете виконувати, сидячи у Львові", - сказала вона у зверненні у вівторок увечері.

Верещук заявила, що якщо ці організації не можуть виконувати свій гуманітарний мандат у Донецькій, Луганській та інших областях через небезпеку, яку створює російська армія, вони мають чітко, офіційно та недвозначно заявити про це на весь світ.

"Хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат. Якщо ви не можете виконувати роботу безпосередньо на Донбасі, ми просимо надати нам термінову допомогу автотранспортом. І найголовніше: ми просимо вас зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі, для евакуації цивільних осіб, насамперед жінок і дітей, людей похилого віку та інвалідів", - заявила віцепрем'єр.

Теги: #донбас #заклик #гумкоридор
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