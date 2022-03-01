Масова здача в полон і саботаж свого транспорту – Пентагон про військові підрозділи РФ

Через поганий моральний дух, а також брак палива та продовольства деякі російські військовослужбовці в Україні масово здалися або влаштували саботаж на власних транспортних засобах, щоб уникнути бойових дій.

На таку заяву високопоставленого представника Пентагону посилається у статті, опублікованій у вівторок, газета New York Times. "За словами чиновника, деякі цілі російські підрозділи склали зброю без бою після того, як зіткнулися з напрочуд жорсткою українською обороною. Значну частину російських військовослужбовців складають молоді призовники, погано навчені і погано підготовлені до повномасштабного штурму. За словами чиновника, в деяких випадках росіяни навмисне проробляли дірки в бензобаках своїх машин, імовірно, щоб уникнути бою", - пише газета.

При цьому офіційний представник Пентагону відмовився повідомити, як "військові зробили ці оцінки - ймовірно, мозаїка розвідувальних даних, включно з заявами взятих у полон російських солдатів та перехоплені повідомлення". "Але взяті разом, ці фактори можуть допомогти пояснити, чому російські сили, зокрема зловісна 40-мильна (60 км) колона танків і бронетехніки поблизу Києва, столиці України, в останні день або два майже сповзли, заявили офіційні особи США", - йдеться у статті.

Крім того, за словами представника Пентагону, крім вирішення проблеми нестачі палива, продовольства та запасних частин, російські командири, які очолюють цю бронетанкову колону у напрямку Києва, можливо, також "перегруповують і переосмислюють" свої бойові плани, вносячи корективи на льоту, щоб набрати обертів для "неминучого кидка в найближчі кілька днів, щоб оточити і зрештою захопити столицю". "У них є багато мощі", - сказав представник Пентагону, додавши, що 80 відсотків із більш ніж 150 000 російських військовослужбовців, зосереджених на кордонах України, тепер приєдналися до бойових дій.

"Але американські аналітики були вражені "поведінкою, не схильною до ризику" таких великих сил, сказав представник Пентагону. Росія висадила морський десант, щоб захопити Маріуполь, ключове портове місто на Азовському морі, але висадила десант приблизно за 40 миль від міста. Це дало росіянам додатковий час і простір для організації вторгнення, але також захисникам міста час на підготовку оборони, від переносних зенітних ракет "Стінгер" до більш потужної зенітної зброї", - цитує представника Пентагону видання.