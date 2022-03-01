Влада РФ насильно мобілізувала до своєї армії слюсарів, соцпрацівників і вчителів з тимчасово окупованих територій – штаб ООС

На Донецькому напрямку українські військові взяли в полон групу представників збройних формувань РФ, які виявилися мешканцями окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники, повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

" Сьогодні, на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо", йдеться в повідомленні у Facebook.

Крім того, у ЗСУ зазначають, що сьогодні "воїни полку "Азов" гідно зустріли кадирівців у степах Донбасу".

"Елітні війська РФ виявилися звичайним вантажем "200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/322559963232654