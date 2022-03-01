Події

21:18 01.03.2022

ВАКС скасував арешт на 38 двигунів, які будуть передані ЗС України

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) скасував арешт на 38 двигунів, які передадуть Збройним силам України.

"Сьогодні, 1 березня 2022 року, за участю прокурора САП слідчий суддя ВАКС оперативно розглянув клопотання директора ДП "Львівський бронетанковий завод" та представника Міністерства оборони України, та ухвалив скасувати арешт двигунів, які надалі отримають Збройні сили України для протистояння у війні з окупантами", – йдеться у повідомленні на сторінці ВАКС у Facebook у вівторок увечері.

У ВАКС нагадали, що ці двигуни були заарештовані в рамках кримінального провадження щодо розтрати коштів при закупівлі двигунів для потреб ЗС України.

Джерело: https://www.facebook.com/sap.gov.ua

Теги: #зсу #двигуни #вакс
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