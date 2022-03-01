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20:48 01.03.2022

Воєнні злочинці, які напали на Україну, мають постати перед Міжнародним кримінальним судом і понести найсуворіше покарання - головнокомандувач ЗСУ

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Воєнні злочинці, які вторглися в Україну, мають постати перед Міжнародним кримінальним судом і понести найсуворіше покарання за заподіяні українському народу страждання, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Розв’язавши криваву війну в Україні, Росія вчиняє дії, які не мають виправдання ні з військової, ні з моральної точки зору. Вбивства цивільного населення, обстріли дитячих садочків, лікарень і житлових будинків, провокування екологічних катастроф, розстріл шкільних автобусів і блокування швидких, застосування крилатих ракет по житловим масивам - ось неповний перелік воєнних злочинів, вчинених вищим військово-політичним керівництвом РФ. Злочинів, які не мають строків давності і за вчинення яких немає амністії", - написав Залужний у Facebook у вівторок.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що хоче привернути увагу міжнародної спільноти до цинічного та системного порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права та моралі.

"Воєнні злочинці мають постати перед Міжнародним кримінальним судом і понести найсуворіше покарання за заподіяні українському народу страждання", - заявив Залужний.

Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/4926543004060145/

Теги: #рф #суд #війна
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