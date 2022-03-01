Події

20:44 01.03.2022

Ляшко: З власниками аптек, які обіцяли відкритися, але не відкрилися, розпочалася серйозна розмова

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В Україні Міністерство охорони здоров'я має намір вжити заходів щодо аптек, які не працюють.

"З власниками аптек, які вчора гарантували відкриття, а сьогодні не відкрилися, розпочалася серйозна розмова. А завтра з ними вже не буде розмов, будуть інші рішення", - написав глава МОЗ Віктор Ляшко у вівторок на своїй сторінці в мережі Facebook за підсумками візитів деякими містами.

Ляшко наголосив, що "до всіх недобросовісних аптечних мереж, які саботують роботу, буде ухвалено адекватні ситуаційні рішення".

"Ніхто не спекулюватиме на війні, ми всі в однакових умовах. Наголошу ще раз: аптеки мають працювати, аптеки у лікарнях не мають права бути закритими", - написав міністр.

Ляшко також повідомив, що у вівторок в Україні зафіксовано авіаудар по міській лікарні в Харкові, обстріл та руйнування диспетчерських центрів екстреної медицини.

Теги: #аптеки #війна
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