Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню.

"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - заявив Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters у вівторок.

Як повідомлялося, за підсумками першого раунду переговорів між делегаціями України та Росії, які відбулися 28 лютого на українсько-білоруському кордоні, сторони намітили певні рішення та обговорили можливість найближчим часом проведення другого раунду переговорів.