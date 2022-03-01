Події

20:24 01.03.2022

У НАТО мають виробити спільні гарантії безпеки для України, якщо не готові надати членство - Зеленський

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У НАТО мають виробити спільні гарантії безпеки для України, якщо не готові надати членство - Зеленський

У НАТО мають виробити спільні гарантії безпеки для України, якщо не готові прийняти її до свого складу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну до НАТО... Тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, мають виробити спільні гарантії безпеки для України", - заявив Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters у вівторок.

Глава держави уточнив, що Києву потрібні юридичні гарантії безпеки, які передбачали б гарантії територіальної цілісності, захисту кордонів, а також особливі відносини України з усіма сусідами та безпеку.

Джерело: https://www.reuters.com/world/ukraines-president-russia-stop-your-bombs-before-ceasefire-talks-can-start-2022-03-01/

Теги: #нато #безпека #гарантії
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