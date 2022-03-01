Російські судна отримують відмови від заходів у порти - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури повідомило про роботу із західними країнами над закриттям портів для російських суден.

"Вже зараз для суден агресора починають закривати порти. Зокрема, відповідне рішення для суден Росії, а також усіх, хто пов'язаний з нею, вже ухвалила Велика Британія. Очікуємо, що найближчим часом до неї приєднаються всі наші західні партнери", - наголосив міністр.

Данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї.

Також у портах Бельгії не обробляються вантажі для РФ. Бельгійські порти не пускають усі вантажі, призначені для країни-агресора. Вантажі затримують докери у бельгійських портах.

"Також вдячні Туреччині, що вона закрила Босфор та Дарданелли для військових кораблів. Паралельно ми працюємо над блокуванням залізниці, судноплавства та автотранспортної системи окупанта в усьому світі", - зазначив Кубраков.

Міністерство інфраструктури також повідомило про готовність Польщі, Болгарії, Грузії, Румунії та Туреччини пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів – це спрощує логістику гуманітарної та військово-технічної допомоги Україні.

Він також зазначив, що водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу для України, пропускатимуть через державний кордон незалежно від віку.

"Всі, хто хоче допомогти Україні з-за кордону: зорганізуйтеся на місцях через наші посольства або звертайтеся до визначеного Урядом переліку хабів для гуманітарної допомоги. Наразі охочих допомогти дуже багато - всі зараз на межі виснаження, тому дуже просимо самоорганізовуватися", - цитується в повідомленні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Евакуаційні рейси "Укрзалізниці" здійснюються з гарячих точок у великі транспортні хаби, звідки жінки, діти, люди з інвалідністю та люди похилого віку можуть дістатися до кордону з нашими західними партнерами.

Вся актуальна інформація про евакуаційні рейси доступна на медіаресурсах Мінінфраструктури та "Укрзалізниці".

За словами Кубракова, Україна домовилася з Польщею, Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Австрією про безоплатний проїзд українських біженців рейсами їхніх залізниць.

"Наразі найболючіше ми вдарили в авіатранспортну систему Росії. Без зайвих перебільшень вона фактично заблокована.

Всі європейські та північноамериканські повітряні простори закриті. Також працюємо над тим, щоб європейські лізингові та страхові компанії припинили роботу з авіакомпаніями окупанта. Нагадаю, що понад 50% всього авіапарку перебуває у лізингу", - заявив Кубраков.

Він також наголосив на важливості блокування російського судноплавства, оскільки воно безпосередньо позначається на імпортних та експортних можливостях окупанта.

За словами міністра, "Укравтодор" системно працює над формуванням "зелених коридорів", які мають забезпечувати рух вантажів, евакуацію людей та одночасно перешкоджати ворогові.

Також шляховики демонтують дорожні знаки всіма дорогами країни.

Кубраков також зазначив, що національний поштовий оператор – "Укрпошта" – також щодня відновлює роботу.

Джерело:https://t.me/miUkraune/531