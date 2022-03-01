Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ за маршрутом Пінськ – Іванове – Драгічин, повідомляють у Генштабі ЗСУ

Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ за маршрутом Пінськ – Іванове – Драгічин, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

За наявними розвідувальними даними, нині поблизу білорусько-українського кордону знаходиться близько 300 білоруських танків.

"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (близько 30 км від державного кордону України)", - зазначено у повідомленні.

Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.