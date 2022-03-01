Події

19:06 01.03.2022

Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ за маршрутом Пінськ – Іванове – Драгічин, повідомляють у Генштабі ЗСУ

1 хв читати
Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ за маршрутом Пінськ – Іванове – Драгічин, повідомляють у Генштабі ЗСУ

Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ за маршрутом Пінськ – Іванове – Драгічин, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

За наявними розвідувальними даними, нині поблизу білорусько-українського кордону знаходиться близько 300 білоруських танків.

"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (близько 30 км від державного кордону України)", - зазначено у повідомленні.

Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.

Теги: #росія #білорусь #провокація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 01.03.2022
Канада заборонить суднам РФ входити у свої порти та внутрішні води

Канада заборонить суднам РФ входити у свої порти та внутрішні води

19:00 01.03.2022
Джонсон не вважає реалізованою ідею призупинення членства РФ у РБ ООН

Джонсон не вважає реалізованою ідею призупинення членства РФ у РБ ООН

18:58 01.03.2022
Каннський кінофестиваль не прийматиме офіційну делегацію з РФ - пресслужба

Каннський кінофестиваль не прийматиме офіційну делегацію з РФ - пресслужба

17:47 01.03.2022
В Україні знищено понад 1500 од. російської військової техніки - Арестович

В Україні знищено понад 1500 од. російської військової техніки - Арестович

17:33 01.03.2022
Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі, якщо буде ухвалено рішення - Данілов

Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі, якщо буде ухвалено рішення - Данілов

16:57 01.03.2022
Теплеканали UA і "Дом" тепер ведуть мовлення на Росію

Теплеканали UA і "Дом" тепер ведуть мовлення на Росію

16:37 01.03.2022
При теробороні "Азова" створено білоруську роту - Гончаренко

При теробороні "Азова" створено білоруську роту - Гончаренко

15:51 01.03.2022
Політики у США закликають пенсійні фонди виходити з російських активів

Політики у США закликають пенсійні фонди виходити з російських активів

15:17 01.03.2022
ЄБРР розглядає пакет екстреного фінансування на підтримку України, позбавить РФ доступу до своїх ресурсів

ЄБРР розглядає пакет екстреного фінансування на підтримку України, позбавить РФ доступу до своїх ресурсів

14:49 01.03.2022
Шольц закликав Росію негайно припинити кровопролиття в Україні, пригрозив новими санкціями

Шольц закликав Росію негайно припинити кровопролиття в Україні, пригрозив новими санкціями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та оборонну допомогу Україні

5 людей загинули, ще 5 поранено внаслідок удару по Київській телевежі - ДСНС

МВС: На телевежі потрапляння в апаратну мовника, якийсь час канали не працюватимуть

ЄСПЛ оприлюднив рішення вказати РФ утриматися від нападів на населення та цивільні об'єкти України

Російські війська завдали удару по Київській телевежі - Геращенко

ОСТАННЄ

"Укрпошта" обмежила рух мобільних відділень у селах із метою економії пального для виплати пенсій і субсидій 5 березня

Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та оборонну допомогу Україні

Російські судна отримують відмови від заходів у порти - Мінінфраструктури

Верховна Рада подякувала Європарламенту за рекомендацію надати Україні статус кандидата в ЄС

Шмигаль: Росія розстрілює пам'ять жертв Голокосту та намагається позбавити нас голосу

Унаслідок обстрілу телевежі у Києві постраждали декілька співробітників та охорона – Держспецзв'язку

Страхові об'єднання України звернулися до закордонних колег припинити будь-яке страхування та перестрахування російських ризиків

Європарламент закликав ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата – резолюція

Кулеба: Нацисти знищили в Бабиному Яру 33 тис. євреїв, через 80 років російські нацисти завдають ударів по тій самій землі

Унаслідок влучення снарядів на вул. Дорогожицькій у Києві горить адмінбудівля, п'ятьох людей евакуйовано - Нацполіція

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА