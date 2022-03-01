Унаслідок обстрілу телевежі у Києві постраждали декілька співробітників та охорона – Держспецзв'язку

Унаслідок обстрілу Київської телевежі постраждали декілька співробітників телевежі та охорона, повідомляє Держспецзв'язку.

"Вдалося відновити трансляцію частини телеканалів у регіонах. У Києві трансляція здійснюється на базі мультиплексів КРРТ", - ідеться у повідомленні, яке розміщено у Telegram-каналі.

У повідомленні також зазначено: "Дістали травм декілька співробітників та охорона вежі. Їм надано допомогу".

Раніше Держслужба з НС повідомила: "Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі в Шевченківському районі загинули п'ятеро осіб і п'ятеро осіб постраждали. Роботи тривають".