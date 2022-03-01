Події

18:49 01.03.2022

Унаслідок влучення снарядів на вул. Дорогожицькій у Києві горить адмінбудівля, п'ятьох людей евакуйовано - Нацполіція

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Національна поліція повідомляє, що внаслідок попадання снаряда у чотириповерхову будівлю на вул. Дорогожицькій (розташовується поряд із київською телевежею - ІФ) стався вибух і займання будівлі, евакуйовано п'ятьох осіб.

"Київ: Внаслідок прильоту двох невідомих боєприпасів сталося загоряння 4-поверхової адмінбудівлі на вул. Дорогожицькій, 10. О 17:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення, що внаслідок потрапляння ворожого невідомого снаряду стався вибух з подальшим горінням 4-поверхової адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні Нацполіції у Telegram-каналі.

За інформацією поліції, рятувальники ДСНС України вже на місці розпочали гасіння пожежі та евакуацію людей. "На даний момент відомо про п'ятьох евакуйованих громадян, одного з яких знайдено в бомбосховищі", - йдеться у повідомленні.

Роботи з локалізації пожежі та пошуку людей тривають.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі: "Російські окупаційні війська здійснили немислиме - вони розбомбили єврейські могили в Бабиному Яру. Чесно - у мене просто немає слів і немає обурення. Якщо це не фашизм - що тоді таке фашизм?! На карті ви бачите місце удару по Меморіалу Бабин Яр".

У своєму повідомленні Геращенко розмістив фото із місцем влучення снарядів.

Джерела: https://t.me/UA_National_Police/1926

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/1236

Теги: #київ #пожежа #обстріл
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