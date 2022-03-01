"Укрпошта" відновлює міжнародну доставку

"Укрпошта" з 1 березня 2022 року почала відновлювати доставку експорту, зазначається у повідомленні компанії у вівторок.

Згідно з її пресрелізом, експортні відправлення, оформлені у Львівській, Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській та Закарпатській областях, оформлюються стабільно у місці міжнародного поштового обміну "Львів" із подальшою доставкою через Польщу світом.

Практично всі інші регіони працюють на прийом пошти у відділеннях, уточнює компанія.

"Укрпошта" працює над відновленням прямих магістралей між областями та подальшою доставкою до Львова експортних відправлень. Такими маршрутами, наприклад, стануть Одеса-Львів та Дніпро-Львів.

"Наш партнер Pochta Polska надала "Укрпошті" можливість обмінюватися з іншими поштами імпортом-експортом на своїй території та здійснювати передачу експорту для авіадоставки п'ятьма міжнародними авіалініями: Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines. Такий спосіб доставки "Укрпошта" вже використала в 2020 році на початку карантину. Тоді, незважаючи на обмеження, вдалося зберегти міжнародну доставку", - наголошується у повідомленні "Укрпошти".

У компанії наголошується, що перша машина до Польщі прибула 1 березня о 5:00, доставлений нею український експорт готується для навантаження на літаки.

Насамперед до Польщі доставлять експортні відправлення, які на момент початку російського наступу перебували у процесі оформлення на сортувальному центрі до ММПО "Київ" (близько 20 тонн).

Крім Польщі, транзитом для "Укрпошти" на прийом імпорту з усього світу виступають Словаччина, Латвія та Молдова.

Пошти цих країн приймають для "Укрпошти" відправлення зі всього світу. Їх доставляють на український кордон, де "Укрпошта" перевантажує імпорт у власні вантажівки для доставки відправлень Україною.

Наразі компанія працює над відновленням чартерних рейсів, які на зворотному шляху могли б доставляти гуманітарну допомогу.

У зв'язку з військовою агресією з боку Росії та Білорусі "Укрпошта" повністю заблокувала обмін поштою та переказами з країнами-агресорами.

Усі попередньо прийняті відправлення будуть повернуті відправникам із компенсацією сплаченого тарифу, щойно це можна буде зробити з урахуванням безпеки у Києві.