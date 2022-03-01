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16:28 01.03.2022

НКРЕКП ухвалила чергові рішення для забезпечення стабільного функціонування ринку е/е на час війни з Росією

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Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), у вівторок встановила мінімальну ціну продажу електроенергії на внутрішньодобовому ринку (ВДР) в енергосистемі України на рівні 110% розрахункової ціни на ринку "на добу наперед" (РДН)

Регулятор також пом'якшив умови застосування статусу "дефолтний" до виробників е/е, що надають послуги на балансувальному ринку, постачальників універсальних послуг (ПУП), а також трейдерів за певних умов.

Рішення НКРЕКП закріплені за допомогою внесення відповідних змін до постанови комісії №332 від 25 лютого 2022 року "Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого періоду".

Як повідомлялося, з метою забезпечення стабільної роботи ринку е/е регулятор також постановою №333 від 27 лютого вніс зміни до своєї постанови від 8 квітня 2020 року №766 "Про дії учасників ринку електричної енергії в період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Раніше ухвалені рішення НКРЕКП, зокрема, передбачають встановлення однієї торговельної зони "Об'єднана енергетична система України" та містять рекомендації учасникам ринку електроенергії на період війни зупинити нарахування та стягнення штрафних санкцій, передбачених укладеними договорами.

Крім того, регулятор установив мінімальне цінове обмеження на РДН для годин мінімального та максимального навантаження на рівні індексу off-peak та peak за останні 30 календарних днів відповідно.

Теги: #ринок #рішення #е_е #стабільність
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