Найбезпечніші місця вдома – у приміщенні за двома глухими стінами та у ванній - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про найбезпечніші місця у вашій домівці.

Зокрема, таким місцем є частина житла за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга блокує уламки), а також приміщення без вікон (ванна, якщо в ній немає газового обладнання).

У центрі зазначають, що також обов'язково слід зняти з петель, покласти на підлогу та накрити ковдрою двері зі скляними вставками, а також щільно закрити вікна (не залишати навіть на провітрювання) та заклеїти плівкою.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/308